Июнь, 08 в 0:26

На следующей неделе запланирован запуск информационной системы, собирающей подтвержденные данные о военных преступниках армии РФ на территории Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 7 июня.

— На следующую неделю запланирован запуск специальной Книги палачей – информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступлениям и преступникам российской армии. Я неоднократно отмечал, что все они обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, в указанной информационной системе будут собраны конкретные факты о конкретных людях, виновных в преступлениях против украинцев.

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— Такая Книга палачей является одной из основ не только ответственности непосредственно исполнителей военных преступлений оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдал приказы, тех, кто сделал возможным все, что они натворили в Украине: в Буче, в Мариуполе, во всех наших городах, во всех общинах, до которых дотянулись. Все будут отвечать, – сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что на сегодняшний день уже погибло более 31 тыс. российских военных, что свидетельствует о почти 300 жизнях, которые отдает РФ за войну ежедневно.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак, говоря о Книге палачей, отмечал, что в Украине сформирована мощная команда юристов, которые готовят против военных преступников иски в международные суды.