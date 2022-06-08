На Донетчине под шквалом огня РФ оказалось 14 населенных пунктов, семь людей пострадало
В Донецкой области под шквалом огня Российской Федерации оказалось 14 населенных пунктов, получили ранения семь человек. Об этом в среду, 8 июня, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Как уточняется, силовые ведомства проводят досудебное расследование в 15 уголовных производствах по фактам нарушения Россией законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
– По данным следствия, 6-7 июня 2022 года вооруженные силы РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования произвели артиллерийские обстрелы городов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, поселков Богоявленка, Ласточкино, Нетайлово, пгт Очеретино, Торецк, с. Берховка Бахмутского района, городов Лиман, Николаевка Краматорского района. Стреляли в том числе с территорий временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области, – говорится в сообщении.
Прокуратура уточнила, что в результате российских атак получили осколочные ранения семеро мирных жителей Донетчины, еще один гражданский доставлен в больницу в тяжелом состоянии после обстрела Лисичанска Луганской области.
– Под шквалом вражеских снарядов оказались многоквартирные дома и частные домохозяйства, торговые помещения, общежитие учебного заведения и другие объекты и сооружения, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре. Также представителями оккупационных войск осуществлено дистанционное минирование полей между Новоселовкой и Желанным Покровского района, – сказано в заявлении.