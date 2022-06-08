Июнь, 08 в 16:36

В Донецкой области под шквалом огня Российской Федерации оказалось 14 населенных пунктов, получили ранения семь человек. Об этом в среду, 8 июня, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как уточняется, силовые ведомства проводят досудебное расследование в 15 уголовных производствах по фактам нарушения Россией законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

– По данным следствия, 6-7 июня 2022 года вооруженные силы РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования произвели артиллерийские обстрелы городов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, поселков Богоявленка, Ласточкино, Нетайлово, пгт Очеретино, Торецк, с. Берховка Бахмутского района, городов Лиман, Николаевка Краматорского района. Стреляли в том числе с территорий временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области, – говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что в результате российских атак получили осколочные ранения семеро мирных жителей Донетчины, еще один гражданский доставлен в больницу в тяжелом состоянии после обстрела Лисичанска Луганской области.

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