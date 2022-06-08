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Факты / Украина

На Донетчине под шквалом огня РФ оказалось 14 населенных пунктов, семь людей пострадало

Анастасия Гевко, редактор ленты
На Донетчине под шквалом огня РФ оказалось 14 населенных пунктов, семь людей пострадало

В Донецкой области под шквалом огня Российской Федерации оказалось 14 населенных пунктов, получили ранения семь человек. Об этом в среду, 8 июня, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. 

Как уточняется, силовые ведомства проводят досудебное расследование в 15 уголовных производствах по фактам нарушения Россией законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

– По данным следствия, 6-7 июня 2022 года вооруженные силы РФ и подконтрольные им незаконные вооруженные формирования произвели артиллерийские обстрелы городов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Курахово, поселков Богоявленка, Ласточкино, Нетайлово, пгт Очеретино, Торецк, с. Берховка Бахмутского района, городов Лиман, Николаевка Краматорского района. Стреляли в том числе с территорий временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области, – говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что в результате российских атак получили осколочные ранения семеро мирных жителей Донетчины, еще один гражданский доставлен в больницу в тяжелом состоянии после обстрела Лисичанска Луганской области.

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– Под шквалом вражеских снарядов оказались многоквартирные дома и частные домохозяйства, торговые помещения, общежитие учебного заведения и другие объекты и сооружения, не имеющие никакого отношения к военной инфраструктуре. Также представителями оккупационных войск осуществлено дистанционное минирование полей между Новоселовкой и Желанным Покровского района, – сказано в заявлении. 

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