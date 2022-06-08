Июнь, 08 в 11:16

8 июня российские военные продолжают убивать украинцев, обстреливая города и села.

Только за сутки от рук оккупантов погибли по меньшей мере восемь и получили ранения 18 гражданских.

В Харькове из-за вражеских обстрелов горели гаражные кооперативы, супермаркет, нежилые помещения.

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Под вражеским огнем были также Харьковский и Чугуевский районы.

Всего за сутки от действий российских захватчиков погибли четверо и получили ранения 11 человек.

Еще два человека погибли и двое пострадали в течение 7 июня в Луганской области.

Только в Золотом-4 и Врубовке, которые россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, уничтожены 25 жилых домов.

По состоянию на сегодняшний день в регионе идут уличные бои и продолжаются штурмовые действия в Северодонецке.

Пятеро гражданских пострадали в Донецкой области. Там враг обстреливал Авдеевку, Курахово, Очеретино, Ласточкино и Нью-Йорк из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, а также с помощью ракет и реактивных систем залпового огня Град.

Вражескими обстрелами повреждены 24 частных дома, три многоэтажки, детский сад, школа, административные здания и промышленные сооружения. Всего – 35 объектов, отмечают в областной военной администрации.

В настоящее время в регионе нет газа и частично – воды и электричества.

Руководство области выясняет последствия ночных обстрелов Николаева. Известно о гибели двух человек в Заселье Первомайской общины.

Есть погибшие и тяжелораненные среди мирного населения в Херсонской области. Боевыми действиями в регионе повреждены многие дома и объекты инфраструктуры.

Стабильно сложная ситуация в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской территориальной общинах.

Из-за непрерывных боев люди там постоянно сидят в подвалах и погребах.

Выехать из оккупированной области можно разве что через Крым.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 105-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Гайдай