Россия не готова к добросовестному диалогу, сейчас не время для переговоров с ней – Госдеп
Россия не готова к добросовестному диалогу в ближайшее время, нет никаких признаков, что сейчас можно провести с ней переговоры.
Об этом помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила Укринформу.
По ее словам, американский президент Джо Байден процитировал в комментарии New York Times президента Владимира Зеленского, который заявил, что в конечном итоге эту войну удастся закончить дипломатическим путем. Байден также сказал, что США делают все возможное, чтобы усилить позиции Украины, когда такие переговоры все же начнуться.
– Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не является вопросом близкого времени, – заявила она.
Донфрид добавила, что причина в том, что нет никаких признаков того, что Кремль готов вести добросовестный диалог. Она заверила, что вопросы, касаемые Украины, не будут решаться без ее участия.
– Мы поддерживаем право Украины быть свободным, демократическим и независимым государством. Ничего об Украине без Украины. Мы остаемся преданными защите украинского суверенитета и территориальной целостности, – подчеркнула она.
Напомним, Госдепартамент США считает, что Украина должна быть на главных ролях в переговорах по деблокаде портов с зерном.
Также президент Байден накануне российского вторжения распорядился рассекретить данные разведки из-за скептического отношения союзников к заявлениям о военной угрозе.
Фото: Госдеп