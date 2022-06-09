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Факты / Мир

Россия не готова к добросовестному диалогу, сейчас не время для переговоров с ней – Госдеп

Анастасия Гевко, редактор ленты
Россия не готова к добросовестному диалогу, сейчас не время для переговоров с ней – Госдеп

Россия не готова к добросовестному диалогу в ближайшее время, нет никаких признаков, что сейчас можно провести с ней переговоры.

Об этом помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила Укринформу.

По ее словам, американский президент Джо Байден процитировал в комментарии New York Times президента Владимира Зеленского, который заявил, что в конечном итоге эту войну удастся закончить дипломатическим путем. Байден также сказал, что США делают все возможное, чтобы усилить позиции Украины, когда такие переговоры все же начнуться.

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– Но я думаю, что этот стол переговоров, к сожалению, не является вопросом близкого времени, – заявила она.

Донфрид добавила, что причина в том, что нет никаких признаков того, что Кремль готов вести добросовестный диалог. Она заверила, что вопросы, касаемые Украины, не будут решаться без ее участия.

– Мы поддерживаем право Украины быть свободным, демократическим и независимым государством. Ничего об Украине без Украины. Мы остаемся преданными защите украинского суверенитета и территориальной целостности, – подчеркнула она.

Напомним, Госдепартамент США считает, что Украина должна быть на главных ролях в переговорах по деблокаде портов с зерном.

Также президент Байден накануне российского вторжения распорядился рассекретить данные разведки из-за скептического отношения союзников к заявлениям о военной угрозе.

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Фото: Госдеп

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