Владельцем является человек из окружения Путина: в Украине арестовали активы российской компании

Июнь, 08 в 11:36

Подольская окружная прокуратура Киева арестовала и передала в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) активы российского предприятия на 2 млрд грн.

Правоохранители установили, что на территории столичного региона действует предприятие, которое производит изделия из бетона, газобетона, а также поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов, конечным владельцем которого является гражданин России.

Он входит в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина. Компании этого гражданина занимаются строительством жилья для сотрудников ФСБ и военных на территории России.

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Прокуратура арестовала корпоративные права предприятия в виде уставного капитала в размере более 437 млн грн, недвижимое и движимое имущество ориентированной стоимостью 1,5 млрд грн, деньги на счетах на общую сумму более 104 млн грн. Сейчас это имущество передано в управление АРМА.

Правоохранители выясняют, не была ли направлена деятельность группы людей, которые обеспечивали функционирование предприятия, на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.