Европарламент рекомендовал дать Украине кандидатство в ЕС и начать трибунал против РФ

Июнь, 08 в 22:17

Депутаты Европарламента считают, что Европейский Союз должен предоставить Украине статус кандидата в членство.

Соответствующую резолюцию в Европарламенте 8 июня приняли большинством из 438 депутатов. Против высказались 65 европарламентариев, а воздержались – 94.

В резолюции Европарламента по внешней политике, безопасности и обороне ЕС после агрессивной войны России против Украины рекомендуется Совету ЕС согласиться, что “Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины”.

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Речь идет о декларировании неформального саммита ЕС в Версале, который, правда, очень осторожен в формулировках и признал только европейские стремления Украины, и добавил, что страна принадлежит к европейской семье, отмечает DW.

Резолюция ЕП от 8 июня содержит также упоминания о “европейских стремлениях Молдовы и Грузии”, но относительно рекомендаций предоставить им кандидатство в ЕС речь не идет.

В частности, евродепутаты рекомендовали “без промедлений предоставить оружие в соответствии с потребностями, которые высказали украинские власти, в частности, используя европейский инструмент поддержки мира и координационный центр, а также по двусторонним соглашениям между государствами ЕС и Украиной”. По этому инструменту Евросоюз уже выделил € 2 млрд на закупку оружия для Украины.

Кроме того, европарламентарии в резолюции подтвердили, что Украина имеет суверенное право самостоятельно принимать решения по своим политическим союзам и экономическим интеграциям, чтобы при этом не было вмешательства никаких других стран.

Кроме того, парламентарии ЕП призвали начать расследование военных преступлений, совершенных РФ на территории Украины. В том числе в резолюции содержится призыв начать специальный трибунал по действиям РФ в рамках Организации Объединенных Наций.

Резолюция Европейского парламента рекомендует ввести вторичные санкции в отношении организаций и третьих стран, помогающих РФ обходить санкции.

Издание DW отмечает, что одними из самых резонансных оказались пункты резолюции, касающиеся РФ, представленные от представителей фракции социал-демократов.

— Стратегическая цель свободного мира — помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее международно признанной территорией, — говорится в резолюции.

Издание отмечает, что парламентарии из социал-демократической фракции хотели избежать упоминания о поражении России, и их поправка говорила о подрыве способности Российской Федерации “нести угрозу территориальной целостности соседних стран и подрывать международную безопасность в будущем”. В результате поправку во время голосования не приняли.

Кроме того, сохранился первоначальный текст резолюции, в котором говорится об отсутствии “адекватной” реакции на то, что: “российская агрессия против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году побудила Россию продолжать агрессивные военные и политические кампании, включая полномасштабное вторжение в Украину”.

DW отмечает, что представителям из фракции социал-демократов удалось заменить пункт проекта, в котором говорилось о превращении России при президентстве Владимира Путина в “тоталитарное государство-парию”. За то, чтобы оставить этот текст, проголосовали 229 евродепутатов. Но 330 их коллег заменили этот пункт таким: “Агрессивная война РФ против Украины и ее атаки на европейский мирный порядок происходят на фоне жестких репрессий против гражданского общества и политической оппозиции в России, направленных на обеспечение выживания все более тоталитарного режима”.

Это уже второй раз после начала войны, когда попытка назвать Россию “государством-парией” не нашла поддержки в Европарламенте.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Европейская Комиссия, скорее всего, даст положительное заключение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.