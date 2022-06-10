Конечная цель – это вся Украина: Маляр о намерениях Путина

Июнь, 09 в 22:07

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона Єдиних новин прокомментировала заявление президента РФ Путина, который сравнил себя с Петром I и заявил, что роль России заключается в возвращении территорий, то есть он хочет оккупировать значительную часть украинских земель путем проведения псевдореферендумов.

— За эти 106 дней полномасштабной агрессии и за восемь предыдущих лет мы лишь утвердились, что главная цель РФ – это полное разрушение Украины. Речь не идет о каких-то отдельных областях. Конечная цель – это вся Украина. Если сегодня мы не остановим Путина, то следующей целью будут западные страны, — заявила Маляр.

Ранее Маляр говорила, что Украине не хватает тяжелого вооружения, чтобы победить российских захватчиков.