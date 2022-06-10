Июнь, 09 в 23:51

Военный эксперт Олег Жданов считает, что отошедшие из Запорожского направления российские войска отправились не на Херсон, а в сторону Северодонецка.

Об этом он заявил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 9 июня.

— Вот интрига от вчерашних суток сохранилась – куда же делись российские войска из Запорожского направления. Алексей Арестович сказал, что они пошли на Херсон, а я предполагаю, что они пошли не на Херсон, а пошли в сторону Северодонецка. Да, это дальше, чем на Херсон, – сказал Жданов.

По словам эксперта, вероятнее всего, оккупанты будут усиливать свои позиции на Северодонецком направлении.

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– Дело в том, что на Херсонском направлении незначительное продвижение наших войск. И там мы просто расширяем плацдарм, мы там не проводим массированных атак. Мы просто атакуем на отдельных участках. А вот Северодонецкое направление они, скорее всего, будут усиливать, и эта пауза может немного подзатянуться, и она превратится в перегруппировку войск, — добавил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что украинские бойцы сдвинули линию фронта на Запорожье.

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, некоторые позиции бойцы Национальной гвардии России покинули сами, поскольку они перешли на Херсонское направление. Однако в Запорожскую область российское командование перебросило боевиков так называемой ДНР.