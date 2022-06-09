Июнь, 09 в 12:34

Суд удовлетворил ходатайство следственного Госбюро расследований (ГБР) о начале дела в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Об этом сообщили в ГБР.

В ведомстве отмечают, что Сивкович был вдохновителем и организатором силового разгона студентов на Майдане в ночь на 30 ноября 2013 года.

Сейчас смотрят

Следователям удалось установить, что бывший чиновник вступил в сговор с экс-главой КГГА и уговорил начальника Главного управления Министерства внутренних дел применить силу к людям на Майдане, которые проводили там гарантированные законом мирные собрания.

В ГБР отмечают, что в результате силового разгона сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД нанесли телесные повреждения 127 гражданам.

— Около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади по улицам Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик. При этом правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства — дубинки ПР-73 и Томфа и т.д. — отмечают в ГБР.

Так, бывший заместитель секретаря СНБО подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия — ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

10 июня 2020 года Владимира Сивковича объявили в международный розыск.

Следует отметить, что специальное досудебное расследование позволит заочно направить обвинительный акт в суд.

Напомним, что 19 мая Печерский районный суд согласовал разрешение на арест Виктора Януковича в производстве относительно незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в РФ.