Июнь, 09 в 13:40

Утром 9 июня российская артиллерия в очередной раз обстреляла Бахмут Донецкой области. Вражеские снаряды попали в один из цехов машиностроительного завода Вистек.

В результате обстрела начался пожар. Бойцы ГСЧС установили, что в частично разрушенном цехе загорелись элементы конструкций на общей площади 50 кв. м.

По состоянию на сегодняшний день информации о погибших и пострадавших нет.

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Вистек производит широкий ассортимент промышленной продукции: цепи скребковые, цепи круглозвенные разного назначения (в том числе цепи высокопрочные для горношахтного оборудования класса прочности С, D, Экстра), электроды сварочные, проволоку, гвозди, лопаты, продукцию кузнечно-прессового производства.

Накануне, 8 июня, оккупанты обстреляли школу в Бахмуте, там возник пожар, два человека получили ранения.