В Бахмуте российская артиллерия обстреляла машиностроительный завод: что известно
Утром 9 июня российская артиллерия в очередной раз обстреляла Бахмут Донецкой области. Вражеские снаряды попали в один из цехов машиностроительного завода Вистек.
В результате обстрела начался пожар. Бойцы ГСЧС установили, что в частично разрушенном цехе загорелись элементы конструкций на общей площади 50 кв. м.
По состоянию на сегодняшний день информации о погибших и пострадавших нет.
Вистек производит широкий ассортимент промышленной продукции: цепи скребковые, цепи круглозвенные разного назначения (в том числе цепи высокопрочные для горношахтного оборудования класса прочности С, D, Экстра), электроды сварочные, проволоку, гвозди, лопаты, продукцию кузнечно-прессового производства.
Накануне, 8 июня, оккупанты обстреляли школу в Бахмуте, там возник пожар, два человека получили ранения.