Украина, скорее всего, получит поддержку Еврокомисси на пути к членству в ЕС — Bloomberg

Июнь, 09 в 23:34

Украина, скорее всего, получит поддержку Еврокомиссии на пути к членству в ЕС.

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ожидается, что исполнительный орган Европейского Союза — Еврокомиссия — на следующей неделе будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата, что является ключевым шагом на долгом пути к членству в ЕС, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

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Рекомендация, которая должна быть обсуждена и принята коллегией комиссаров ЕС, будет сопровождаться условиями, связанными с верховенством закона и антикоррупционным законодательством, сказали люди, отказавшиеся назвать свое имя в связи с конфиденциальным вопросом.

— Это решение будет важным для Украины, которая сделала ставку в своем политическом будущем на более тесные отношения с Европой. Однако не существует ускоренного пути для ускорения длительного процесса членства, и Украине еще предстоит преодолеть возражения ключевых государств, которые выступали против расширения блока, — пишет издание.

При этом, окончательное заключение Европейской комиссии, даже если оно будет положительным, потребует одобрения государств-членов ЕС, прежде чем Украине будет официально предоставлен этот статус.

На данный момент лидеры Евросоюза намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23-24 июня, и несколько стран уже заявили, что они против этого шага, утверждая, что Украине не может быть отдано предпочтение перед уже существующими кандидатами.

Процесс членства включает в себя сложный набор шагов и условий, который обычно длится более десяти лет.

При этом, ожидается, что заключение Еврокомиссии будет вынесено 17 июня, сказали источники Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский подал официальную заявку на вступление в ЕС в конце февраля, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинскому президенту опросник для вступления в ЕС во время своего визита в Киев в апреле. Фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что Украина принадлежит к европейской семье.

Ранее некоторые страны-члены, включая Нидерланды, выступали против поддержки заявки Киева, в то время как большинство, включая Италию, выступают за нее.

Страны, включая Польшу, Литву и Ирландию, заявили на встрече послов ЕС в среду, что они хотят, чтобы лидеры ЕС приняли четкое решение и предоставили статус кандидата, по словам чиновников, знакомых с ходом переговоров. Эстония подчеркнула необходимость дать надежду Украине.

При этом представитель Германии заявил, что результатом может стать условный статус кандидата, сообщили изданию чиновники.

В дипломатической ноте, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, Дания заявила, что Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. Киеву необходимо “фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу”, чтобы добиться прогресса во всех этих областях, говорится в ноте.

Копенгаген считает, что Украина “в целом находится на очень ранней стадии” в плане готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС и создать функционирующую рыночную экономику или стать конкурентоспособной на едином рынке.

— Статус кандидата, если он будет предоставлен, официально начнет процедуру вступления в ЕС. Хорватия была последней страной, присоединившейся к блоку, и процесс рассмотрения ее заявки длился 10 лет, прежде чем она была официально принята в 2013 году, — отмечает издание.

Ранее предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз рекомендовал Европарламент.

Перед этим заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Европейская Комиссия, скорее всего, даст положительное заключение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.