Июнь, 09 в 22:38

На первых этапах войны деблокада Мариуполя еще была возможна, однако с каждым днем это становилось все менее реальным. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах пишет Украинская правда.

– Если бы в первые недели нашлись достаточные силы на прорыв, освободить ребят можно было бы. Удержать город – вряд ли, но освободить своих можно, – сказал один из собеседников УП в верхушке силового блока.

Сообщается, что защитники не только спланировали, но и воплотили в жизнь одну попытку деблокады – после нескольких недель облоги Мариуполя под общим командованием ГУРа из района Гуляйполя в сторону Мариуполя отправилась группа, которая должна была прорваться в город.

Как уточняется, в составе этого подразделения была часть ГУРовцев, часть военных из ВСУ, а также часть бойцов Азова, включая лидера Нацкорпуса Андрея Белецкого.

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– Планировалось, что им там танков и брони дадут больше 80 единиц. Но когда дошло до дела, то собрали всего несколько танков, БМП и БТРов – до 20 штук. Но группа выдвинулась в сторону Мариуполя. Прошла какие-то 10-15 км, наткнулась на безумную защиту и должна была отступить, – рассказал один из собеседников издания, знакомый с ходом операции.

Сообщается, что для того, чтобы деблокада прошла успешно, в поддержку украинских сил должен был проходить одновременный встречный прорыв от мариупольского гарнизона, что стало нереальным после того, что сделала 36-я бригада морской пехоты.

– Сначала один батальон внезапно сдался в плен, это было еще 4 апреля. В результате чего мы потеряли к тому времени единственный путь сообщения между Азовом и 36-ой бригадой. Потом неожиданно командир 36-й бригады принял решение, никого не предупредив, просто пойти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял много людей. Так же много людей было брошено на произвол судьбы, и они просто попали в плен, – рассказал командир полка Азов Денис Прокопенко.

Другой собеседник, близкий к Азову, уточнил, что морпехи сдались с танками, боеприпасами и РСЗО, чем очень сильно ослабили силы обороны.

– Их тоже нужно понять. Жить под ежедневными обстрелами, которые никогда не прекращаются, с минимумом пищи-воды… На такое не все способны, чисто психологически. Трудно даже представить, насколько это страшная реальность. Поэтому командир принял решение такое, какое принял, – добавил другой собеседник журналистов в разведке.

Однако в рамках стратегии решение командира морпехов имело очень негативные стратегические последствия для остальных украинских защитников – стало ясно, что деблокада малыми силами с неоккупированной территории даже на одном направлении невозможна.

Единственным оставшимся вариантом для защитников Азовстали был самостоятельный прорыв из Мариуполя, но они не смогли на это пойти, так как пришлось бы бросить гражданских, раненых и убитых.

Тем временем, для того, чтобы обеспечивать оставшихся на Азовстали защитников, ВСУ использовали вертолетные поставки.

Так как Мариуполь является городом-портом, который едва ли не наполовину окружен морем, небо оказалось единственным вариантом для снабжения водой, едой, медикаментами и другими вещами.

Как уточняется, за поставки подкрепления и обеспечения в Мариуполь отвечало Главное управление разведки МОУ. Для полетов использовали армейские вертолеты Ми-8.

Руководитель ГУРа Кирилл Буданов сообщил, что к защитникам с помощью летали 16 военных вертолетов Ми-8, а однажды они привезли на завод 72 бойца полка Азов.

По данным УП, всего состоялось семь вертолетных миссий. Они проходили ночью, на супермалых высотах, по маршруту, где по разведданным была возможность обойти ПВО.

После подвоза необходимых вещей вертолеты забирали назад тяжелораненых.

– Летать на такой вертушке – это очень тяжелая история. Вертолет летит прямо над землей. Ну, почти как машиной едешь. Только скорость у вертолета в разы выше, вы просто несетесь на бешеной скорости на критически малой высоте. И тут раз – линия электропередач. Пилот мгновенно набирает высоту, пролетает на ЛЭП и сразу сбрасывает высоту. Такая траектория буквой П на огромной скорости. Можно выплевать кишки, если честно, от таких полетов, – описал один из бывших топ-чиновников, у которого был опыт таких полетов на Востоке Украины.

В результате таких миссий Украина потеряла несколько вертолетов – на пятом полете засекли группу, которая возвращалась из Мариуполя, один вертолет сбили.

Во время седьмой миссии еще один вертолет загорелся и упал на оккупированной территории. После этого подняли другой вертолет из Днепра – спасательный, который должен был вытащить выживших. Однако, его уже ждала засада, а потому он был сбит с ПЗРК.

– Так они там теперь и лежат вдвоем, как в кино – друг возле друга, – рассказал журналистам источник в силовых ведомствах, точно знакомый с этими данными.

Седьмой и последний такой полет прошел на рубеже апреля-мая, примерно за 20 дней до полного выхода защитников из завода Азовсталь.