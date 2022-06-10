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Факты / Украина

При каких условиях начнется очный учебный процесс — Шкарлет

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Сергій Шкарлет

Очный учебный процесс начнется только там, где будут подтверждены укрытия, защитные сооружения по полной безопасности ребенка.

Об этом во время телемарафона Єдиних новин сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

—  Хочу отметить еще одну вещь, что ни один ребенок не будет отчислен из учебного заведения, если он не присоединится к очному процессу из-за сомнений родителей относительно безопасности того или иного учебного заведения. Мы сегодня исключительно в контексте безопасности ребенка, безопасности учителя формируем начало нового учебного года, – подчеркнул Сергей Шкарлет.

Он также сообщил, что ГСЧС уже получила задачу провести аудит о готовности средств укрытия, приема и обеспечения безопасного образовательного процесса.

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