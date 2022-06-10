При каких условиях начнется очный учебный процесс — Шкарлет

Июнь, 09 в 22:35

Очный учебный процесс начнется только там, где будут подтверждены укрытия, защитные сооружения по полной безопасности ребенка.

Об этом во время телемарафона Єдиних новин сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

— Хочу отметить еще одну вещь, что ни один ребенок не будет отчислен из учебного заведения, если он не присоединится к очному процессу из-за сомнений родителей относительно безопасности того или иного учебного заведения. Мы сегодня исключительно в контексте безопасности ребенка, безопасности учителя формируем начало нового учебного года, – подчеркнул Сергей Шкарлет.

Он также сообщил, что ГСЧС уже получила задачу провести аудит о готовности средств укрытия, приема и обеспечения безопасного образовательного процесса.