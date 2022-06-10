Зеленского пригласят на саммит НАТО в конце июня

Июнь, 09 в 21:34

Президента Украины Владимира Зеленского пригласят принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.

Об этом сказала генеральный секретарь НАТО Мирча Джоанэ, пишет итальянская газета La Repubblica в четверг, 9 июня

– (Президент Украины Владимир Зеленский, – Ред.) так или иначе примет участие во встрече, – цитирует издание заявление Джоанэ.

Также представительница Североатлантического альянса заявила, что на саммите в качестве партнеров НАТО впервые выступят лидеры таких стран, как Новая Зеландия, Япония, Австралия и Южная Корея.

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Отмечается, что саммит будет “по-настоящему преобразующим”.

До этого вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Украина не отказалась от вступления в НАТО несмотря на то, что оказалась разочарована реакцией Альянса на развязывание Россией полномасштабной войны.

Тем временем президент Зеленский заявлял, что не верит, что НАТО примет Украину в свой состав в ближайшее время.

Источник: La Repubblica