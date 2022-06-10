Бен Уоллес уверен, что Украина вытеснит Россию из Донбасса

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в пятницу, 10 июня заявил, что, считает, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса.

Об этом он заявил во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

– Я вижу много общего в нашей истории, потому что, во-первых, гораздо сильнее армия противника, фашистский режим. Да, действительно, мы сейчас видим, что Украина способна вытеснить Россию из Донбасса. Мы видим, что тот режим, о котором я уже сказал, он на грани коллапса по крайней мере в том, что касается военной мощи. То есть они сейчас тоже на грани истощения, – отметил Уоллес.