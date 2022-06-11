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Факты / Украина

Законно ли вручают повестки на улице и какое наказание, если “пересидел в деревне”

Анастасия Гевко, редактор ленты
призов 2020

В пятницу, 10 июня, в Центре противодействия дезинформации развеяли очередные фейки о вручении повесток в Украине.

Фейк 1: Остановили на улице и вручили повестку. Законом такое не предусмотрено!

Так, в ведомстве подчеркнули, что во время всеобщей мобилизации граждане Украины могут получать повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства или работы, но и на улицах или на блокпостах, и такой формат не противоречит закону.

Фейк 2. Держи повестку. Собирайся на войну!

Как сообщается, в тексте повестки определена лишь дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

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Если вы получили повестку, это еще не означает мобилизацию – в первую очередь в военкомат вызывают для проверки данных и определения пригодности к службе.

Фейк 3. Выбросил повестку. Спрятался в деревне, никто меня не найдет!

ЦПД подчеркивает, что неявка в военкомат без уважительных причин грозит административным наказанием – штрафом на сумму от 1700 до 3400 грн.

При этом за уклонение от призыва на военную службу при мобилизации можно попасть под уголовную ответственность сроком от трех до пяти лет.

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Фото: Нацгвардия

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