Июнь, 10 в 22:51

В пятницу, 10 июня, в Центре противодействия дезинформации развеяли очередные фейки о вручении повесток в Украине.

Фейк 1: Остановили на улице и вручили повестку. Законом такое не предусмотрено!

Так, в ведомстве подчеркнули, что во время всеобщей мобилизации граждане Украины могут получать повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства или работы, но и на улицах или на блокпостах, и такой формат не противоречит закону.

Фейк 2. Держи повестку. Собирайся на войну!

Как сообщается, в тексте повестки определена лишь дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

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Если вы получили повестку, это еще не означает мобилизацию – в первую очередь в военкомат вызывают для проверки данных и определения пригодности к службе.

Фейк 3. Выбросил повестку. Спрятался в деревне, никто меня не найдет!

ЦПД подчеркивает, что неявка в военкомат без уважительных причин грозит административным наказанием – штрафом на сумму от 1700 до 3400 грн.

При этом за уклонение от призыва на военную службу при мобилизации можно попасть под уголовную ответственность сроком от трех до пяти лет.

Фото: Нацгвардия