Июнь, 10 в 17:24

Военный эксперт Агиль Рустамзаде объяснил, почему израильские системы перехвата ракет Железный купол не станут панацеей от ракетно-бомбовых ударов российских войск.

По его словам, покупка Железного купола будет нерациональной, поскольку есть другие системы, которые помогут недорого защитить гражданское население.

— Железный купол – своеобразная оригинальная противоракетная система, предназначенная для уничтожения ракет “земля-воздух” кустарного производства. При ведении боевых действий хотят дешевым оружием поразить дорогое. Ну вот, скажем, снаряд Град стоит $500, а на него будет выстреливать ракета по $300 тыс., вот как вы себе это представляете? Машина Град остановилась и стала отстреливать свой пакет, эта система купол разрядилась, $2 млн. потратила, а вторая установка Град стала сносить город, – сказал он.

Рустамзаде отметил, что сейчас главная опасность, которая угрожает украинским городам – это крылатые ракеты.

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– Любой ракетно-зенитный комплекс, в частности Aspide, который предлагает Испания, может сбивать крылатые ракеты. С ракетами реактивных систем залпового огня очень хорошо срабатывают ствольные зенитно-ракетные комплексы, швейцарские. Одно дело, когда вы по снарядам стреляете снарядом, цена которого $20-30. А другое дело, что вы на снаряд за $200-300 будете запускать ракеты по $200 тыс. Это требует очень тонкого подхода, надо создавать эшелон. И я считаю, что Железный купол – это не панацея для Украины, – добавил военный эксперт.

Напомним, что ранее украинский посол призвал Израиль продать Киеву Железный купол и предоставить противотанковые ракеты для защиты гражданского населения. Он заявил, что Соединенные Штаты не будут против такой продажи.