Июнь, 10 в 16:44

В Киеве и Киевской области наблюдается дефицит соды. Об этом сообщают местные жители, отмечая, что ее невозможно найти на полках сразу нескольких супермаркетов.

Между тем в онлайн-магазине Rozetka сода была в продаже по 44 грн, но сейчас ее нет в наличии. Пищевую соду другого производителя можно купить за 49 грн.

Это почти в четыре раза дороже, чем до полномасштабного российского вторжения.

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Еще в начале июня в сети супермаркетов АТБ сообщали, что соду в Украину в последние годы завозили из Турции. Она законтрактована для обеспечения спроса, но из-за очередей на границе доставка задерживается на 10-14 дней.

В советское время на территории Украины было три содовых завода: в Славянске, Лисичанске и в Красноперекопске (Крым).

В начале 2000-х содовый завод в Славянске остановил работу в связи с физическим износом технологического оборудования.

Лисичанский завод прекратил работать в 2010 году, он был объявлен банкротом. После российской аннексии Крыма Украина начала импортировать соду из-за границы.