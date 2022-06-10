Двое погибших в Харьковской области и массированные обстрелы в Николаевской области: ситуация в регионах
В Днепропетровской области ночью враг обстрелял три общины на границе с Херсонской областью, один человек получил осколочное ранение.
Об этом говорится в сводке от областных администраций.
В Харькове под реактивные вражеские обстрелы попал Шевченковский район. Предварительно пострадавших нет.
По области в течение суток двое мирных погибли, 15 получили ранения.
В Северодонецке россияне уничтожили Ледовый дворец. Кроме того, оккупанты снова попали в цех производства аммиака на Азоте. Также вражеская армия пыталась вести штурмовые действия в направлении Нырково и Николаевки. Однако отошли с потерями.
Также зафиксированы разрушения 15 домов в Орехово, шесть – во Врубовке, четыре – в Лисичанске, еще четыре – в Горском. Серьезные разрушения в поселке Синецкий на окраине Северодонецка. Погибших и раненых среди гражданских нет.
Донецкую область оккупанты обстреливают из всего имеющегося вооружения, а именно: Бахмут, пгт Нью-Йорк, с. Калиново, с. Первомайское, с. Хромово, с. Никольское. Там погибли три человека.
Повреждены 17 объектов, среди которых четыре частных и два многоквартирных дома, фермерское хозяйство, профилакторий, промышленное предприятие, железнодорожные пути и помещения железнодорожной станции Фенольная.
В области нет газа, частично воды и электричества.
В Николаевской области обстреливали Березнеговатскую общину, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ночью обстрел в Ингульской общине. Потерпевших и повреждений нет.
В Херсонской области стабильно напряженно. Населенные пункты Бериславского района в критическом состоянии, оккупанты хотят вернуть утраченные позиции.
Больше недели область находится без мобильной связи и интернета. В оккупированных населенных пунктах много заминированных полей, дорог, мостов. Также российские военные сооружают дополнительные линии обороны в области и минуют территорию.