Июнь, 10 в 12:00

В Днепропетровской области ночью враг обстрелял три общины на границе с Херсонской областью, один человек получил осколочное ранение.

Об этом говорится в сводке от областных администраций.

В Харькове под реактивные вражеские обстрелы попал Шевченковский район. Предварительно пострадавших нет.

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По области в течение суток двое мирных погибли, 15 получили ранения.

В Северодонецке россияне уничтожили Ледовый дворец. Кроме того, оккупанты снова попали в цех производства аммиака на Азоте. Также вражеская армия пыталась вести штурмовые действия в направлении Нырково и Николаевки. Однако отошли с потерями.

Также зафиксированы разрушения 15 домов в Орехово, шесть – во Врубовке, четыре – в Лисичанске, еще четыре – в Горском. Серьезные разрушения в поселке Синецкий на окраине Северодонецка. Погибших и раненых среди гражданских нет.

Донецкую область оккупанты обстреливают из всего имеющегося вооружения, а именно: Бахмут, пгт Нью-Йорк, с. Калиново, с. Первомайское, с. Хромово, с. Никольское. Там погибли три человека.

Повреждены 17 объектов, среди которых четыре частных и два многоквартирных дома, фермерское хозяйство, профилакторий, промышленное предприятие, железнодорожные пути и помещения железнодорожной станции Фенольная.

В области нет газа, частично воды и электричества.

В Николаевской области обстреливали Березнеговатскую общину, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ночью обстрел в Ингульской общине. Потерпевших и повреждений нет.

В Херсонской области стабильно напряженно. Населенные пункты Бериславского района в критическом состоянии, оккупанты хотят вернуть утраченные позиции.

Больше недели область находится без мобильной связи и интернета. В оккупированных населенных пунктах много заминированных полей, дорог, мостов. Также российские военные сооружают дополнительные линии обороны в области и минуют территорию.