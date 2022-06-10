Июнь, 10 в 17:28

НАК Нафтогаз Украины уволила советника главы правления Олега Диденко после обнародования информации о покупке им авто за $500 тыс.

Об этом компания сообщила в социальных сетях.

— Олег Диденко уволен из НАК Нафтогаз Украины. Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников, — отметили они.

Напомним, что в сети распространилась информация о топ-менеджере НАК, который в конце мая приобрел новый автомобиль Bentley Bentayga.

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Позже народный депутат Алексей Кучеренко опубликовал документы, где говорится, что речь идет о Диденко.

Олег Диденко возглавлял ГК Газ Украины и был директором по проблемной задолженности и газораспределительным сетям Нафтогаза Украины с 2014 по май 2020 года.

Отметим, что “Нафтогаз Украины” объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа также является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны, активно развивает направление поставки газа бытовым потребителям.

Источник: Нафтогаз, Алексей Кучеренко