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Факты / Украина

Купил Bentley за $500 тыс. в разгар войны: из Нафтогаза уволили советника Витренко

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
нафтогаз
Фото: УНИАН

НАК Нафтогаз Украины уволила советника главы правления Олега Диденко после обнародования информации о покупке им авто за $500 тыс.

Об этом компания сообщила в социальных сетях.

— Олег Диденко уволен из НАК Нафтогаз Украины. Компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников, — отметили они.

Напомним, что в сети распространилась информация о топ-менеджере НАК, который в конце мая приобрел новый автомобиль Bentley Bentayga.

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Позже народный депутат Алексей Кучеренко опубликовал документы, где говорится, что речь идет о Диденко.

Олег Диденко возглавлял ГК Газ Украины и был директором по проблемной задолженности и газораспределительным сетям Нафтогаза Украины с 2014 по май 2020 года.

Отметим, что “Нафтогаз Украины” объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа также является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны, активно развивает направление поставки газа бытовым потребителям.

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Источник: Нафтогаз, Алексей Кучеренко

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