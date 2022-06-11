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Факты / Украина

Превращает в металлолом: украинский десантник из Starstreak уничтожил 9 беспилотников РФ

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Starstreak

Украинский десантник уничтожил девять российских беспилотников.

— На личном счету этого молодого десантника уже девять сбитых средств воздушной разведки противника, которые вели корректировку артиллерийского огня в режиме онлайн по украинским позициям, — информирует пресс-служба Десантно-штурмовых войск.

При этом не сообщается ни имя, ни позывной украинского героя. Однако уточняется, что он младший сержант 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и один из наиболее результативных зенитчиков в ВСУ.

— Его британский ПЗРК Starstreak навсегда приземляет российских птичек на землю, превращая дорогостоящее оборудование в металлолом. А артиллерия российских оккупантов остается без глаз, — говорится в сообщении.

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Источник: ДШВ ВС Украины

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