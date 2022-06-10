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Факты / Украина

Редизайн по-российски: оккупанты попытались “исправить” стелу на въезде в Мариуполь

Анастасия Гевко, редактор ленты
Редизайн по-российски: оккупанты попытались “исправить” стелу на въезде в Мариуполь

Российские оккупанты после захвата украинского Мариуполя объявили о том, что планируют демонтировать стелу на въезде в город и заменить надпись на российскую. Впоследствии они отказались от этой идеи и провели “редизайн” стелы, после чего название города стало выглядеть как Марнуполь.

Об этом сообщила пресс-служба ВСУ на канале в Telegram в пятницу, 10 июня.

– …Они исправили І на И, да так бестолково, что теперь название города больше похоже на МарНуполь, – отмечают в сообщении.

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Видео с “Марнуполем” опубликовал также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, который отметил, что “какие дизайнеры, такая и стела”.

Ранее оккупанты заменили таблички с названием города на въезде с “Маріуполь” на “Мариуполь”.

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