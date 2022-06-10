Июнь, 10 в 12:45

Российские командиры перепродают пайки военнослужащих армии РФ. В связи с этим путинские солдаты вынуждены питаться собаками.

Об этом свидетельствует перехват новых телефонных разговоров оккупантов, который обнародовала Служба безопасности Украины.

– Судя по всему, поедание домашних животных стало трендом среди захватчиков. “Вторая армия мира” продолжает пробивать дно, – отметили в СБУ.

Во время разговора один из оккупантов пожаловался жене на отсутствие нормальной еды.

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– Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам, — сетовал он.

Оккупант добавил, что выделенные для них пайки идут “налево”: их перепродают командиры.

На еще одной записи телефонного разговора оккупант попросил мать угадать, что он ел, намекнув, что это животное. Женщина перечислила несколько вариантов, таких как барсук, мышь и крыса.

В конце концов российский захватчик признался, что ел собаку.

– Собаку! Мяса охота же! – заявил он.

Еще в конце мая СБУ публиковала информацию, что российские оккупанты, воюющие на территории Украины, жалуются на затруднительную ситуацию с продовольствием, а потому едят собак. Похоже, что с тех пор ситуация в путинских войсках не изменилась.

Кроме того, СБУ публиковала аудиоперехват, свидетельствующий о том, что российские захватчики массово мародерят на территории Украины и воруют все, вплоть до магнитиков с холодильников.