Казнь иностранцев в “ДНР”: Киев и Лондон обсудили усилия по освобождению военнопленных

Июнь, 10 в 15:38

В пятницу, 10 июня, министры иностранных дел Украины и Британии Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс обсудили усилия по освобождению военнопленных, которых удерживают российские марионетки “Л/ДНР”.

– Поговорила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить усилия по освобождению военнопленных, удерживаемых российскими марионетками. Решение против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции. Великобритания продолжает поддерживать Украину против варварского вторжения Путина, – написала Трасс на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что подконтрольный России “суд” в Донецке приговорил воевавших на стороне Украины иностранных добровольцев к “смертной казни”.

Как сообщалось, так называемый суд в Донецке приговорил к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранных добровольцев – марокканца и двоих британцев.