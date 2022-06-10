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Факты / Украина

В ЕС рассматривают два варианта с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
саміт україна єс
Фото: Depositphotos

Европейский Союз рассматривает два варианта развития событий с предоставлением Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

План А предусматривает, что Украина получит от Еврокомиссии заключение о соответствии критериям и ЕС признает за ней статус кандидата уже сейчас. Все последующие шаги (например, начало переговоров) будут обусловлены проведением реформ.

В то же время план Б, который продвигают несколько столиц, предусматривает, что условия выдвинут уже сейчас. Но до их выполнения Украина будет кандидатом в кандидаты.

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Перечень условий предлагают прописать в выводах Еврокомиссии, чтобы это выглядело, будто бы их придумали не государства-члены, а сама ЕК. В случае плана Б, на саммите Украине сообщат, что она становится только потенциальным кандидатом, а также получает юридически признанную перспективу членства, которая до сих пор формально действительно не зафиксирована ни в одном документе.

— Есть три основных страны, которые не хотят давать зеленый свет для Украины или требуют, чтобы кандидатство содержало условия. Это план Б, и для нас это очень тяжелое решение, которое, мы уверены, ослабит Европейский Союз и европейских лидеров.

Нам нужно сейчас всю энергию сконцентрировать на том, чтобы был реализован исторически правильный план А, а план Б может воплотиться и без украинского участия, – сообщила журналистам 9 июня в Брюсселе вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Однако среди отдельных чиновников Еврокомиссии и среди отдельных государств-членов есть мнение, что план Б не будет предательством, а победой. Его даже сливают в СМИ, готовя к вероятному негативному развитию.

Источник: Европейская правда

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