Июнь, 10 в 17:56

Российские войска не оставляют попыток форсировать реку Северский Донец на Донбассе, несмотря на значительные потери, которые они ранее понесли.

Об этом проинформировал представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире общенационального телемарафона.

Он объяснил, что при наступлении форсирование водного препятствия является опасной тактической операцией, которая несет огромные риски. Это связано с тем, что наступающие подразделения должны привлечь технику и уязвимы для артиллерии.

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Несмотря на это, оккупанты продолжают искать слабые места в обороне украинских войск в районе Северского Донца.

– По состоянию на данный момент они (войска РФ, – Ред.) не оставляют этих попыток (форсировать Северский Донец, – Ред.). Они выискивают слабые места в нашей обороне, которая проходит по правому берегу реки. Они ищут наши артиллерийские точки и пытаются их подавить. Но опять же форсирование водного препятствия – очень непростая операция, — подчеркнул Мотузяник.

Комментируя ситуацию в Луганской области, он отметил, что она является напряженной, но контролируемой со стороны украинских военных, которые обороняют Северодонецк и укрепляют Лисичанск, ожидая возможный штурм со стороны врага.

Мотузяник также сообщил, что трасса Лисичанск-Бахмут, которую еще называют “дорогой жизни”, не является безопасной, поскольку простреливается артиллерией.

– По состоянию на сейчас там (в Лисичанске, – Ред.) боевые действия не ведутся, город хорошо укреплен. Относительно “дороги жизни”, она, к сожалению, простреливается артиллерией, не является абсолютно безопасной. Но хочу подчеркнуть, что Вооруженные силы Украины находят все возможные пути, чтобы усилить наши подразделения, — заявил спикер Минобороны.

Как известно, войска РФ неоднократно пытались наводить переправу через Северский Донец, однако безуспешно. Во время этих попыток они понесли значительные потери.

По данным аналитиков американского Института изучения войны, попыткам российской армии продвинуться к городу Славянск мешает река Северский Донец, которую им нужно пересечь.

Фото: Генеральный штаб ВСУ