Июнь, 10 в 15:45

С началом полномасштабного вторжения России в Украину родители новорожденных, которые находятся на временно оккупированных и захваченных российскими войсками территориях, могут сталкиваться с определенными трудностями при регистрации ребенка.

Поэтому в Министерстве юстиции подробно объяснили, как это можно сделать. Прежде всего в ведомстве подчеркнули, что во время войны государственная регистрация новорожденных происходит по обращению:

одного или двух родителей;

кого-то из родственников;

друзей или другого доверенного лица.

Обращаться можно в органы местного самоуправления (исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов) или в любой орган регистрации актов гражданского состояния.

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Если ребенок все-таки был зарегистрирован на временно оккупированной территории, родители могут обратиться в суд на подконтрольной Украине территории по упрощенной процедуре и без уплаты судебного сбора.

В таком случае к перечню оснований для государственной регистрации прилагается решение суда об установлении факта рождения, подлежащего немедленному исполнению.

Документы, необходимые для регистрации ребенка

Основаниями для государственной регистрации рождения являются:

медицинское заключение и медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о);

также может быть справка произвольной формы без проставления печати, которая выдается медицинским работником при отсутствии возможности заполнения медицинского свидетельства.

Факт рождения ребенка вне больницы на период действия военного положения на территории Украины подтверждает врач, который выдает медицинское свидетельство о рождении (ф. № 103/о) после проведенного осмотра женщины, родившей ребенка, и самого малыша.

Конечно, такой осмотр возможен, если в первично-учетной медицинской документации женщины, в частности в электронной системе здравоохранения, есть сведения, подтверждающие факт ее беременности.

Сроки регистрации

Семейный кодекс Украины обязывает родителей зарегистрировать рождение ребенка в течение месяца. Но это не ограничивает их в праве обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния позже.

В период войны ответственность за нарушение месячного срока не применяется. Документ, удостоверяющий факт рождения – принципиальная деталь для последующей регистрации рождения ребенка.

Государственная регистрация рождения ребенка в Украине бесплатная.

Источник: Министерство юстиции