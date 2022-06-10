Ермак встретился с президентом организации, которая собирает доказательства преступлений РФ

Июнь, 10 в 12:44

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с президентом французской организации Яхад-Ин Унум, которая собирает доказательства военных преступлений России в Украине, отцом Патриком Дебуа.

Он подчеркнул, что преступники, которые вторглись в нашу страну, должны быть наказаны. По словам Ермака, это важно не только для Украины, но и для всего мира. Ведь другие потенциальные агрессоры должны понять, что зло всегда проигрывает, а преступников наказывают.

— В процессе этой работы для Украины очень полезен ваш опыт и ваши усилия в сборе доказательств и показаний. Нам также будет очень полезен опыт Центра Симона Визенталя, который охотился на нацистов по всему миру. И для Украины крайне важно привлечь эту организацию к работе по привлечению к ответственности российских военных преступников, — сообщил он.

Глава Офиса президента также подчеркнул, что сегодня необходимо документировать каждое преступление, которое совершают российские оккупанты в Украине, и привлекать к этому внимание как можно большего количества представителей международного сообщества.

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В целом участники встречи отметили, что человечество должно было навсегда запомнить страшные страницы трагедии Бабьего Яра, которая унесла тысячи жизней.

Но сегодня российский агрессор, презирающий не только нормы международного права, но и основы морали, продолжает уничтожать украинцев.

К слову, французская организация Яхад-Ин Унум в течение 20 лет исследует и документирует геноцид евреев, ромов и другие массовые преступления, совершенные нацистами во время Второй мировой войны. В частности, организация изучала трагедию Бабьего Яра в Киеве.

С началом российского вторжения в Украину отец Патрик Дебуа совместно с Яхад-Ин Унум реализует инициативу под названием Проект расследования военных преступлений России: сбор доказательств осуществляется в сотрудничестве с неправительственной организацией Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр. Мемориал обеспечивает всю организационную работу по поиску свидетелей и документации улик в Украине.

В настоящее время собраны данные о более чем 200 тыс. потенциальных мест преступлений российских войск.