Июнь, 11 в 21:43

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий бойцам территориальной обороны выполнять задачи в районах, где ведутся активные боевые действия.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Закон был принят парламентариями и подписан председателем ВРУ Русланом Стефанчуком еще 6 мая, но теперь, после подписи украинского президента, закон вступил в силу.

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Новый закон расширит задачи и полномочия бойцов с ТрО, благодаря чему они смогут действовать не только в рамках соответствующей территориальной общины, но и по всей Украине.

В частности, речь идет о районах, где идут активные боевые действия, а также выполнение боевых задач в местах временно оккупированных территорий Украины.

Решение о выполнении задач ТрО в районах боевых действий будет принимать главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

В объяснении к законопроекту говорится, что закон сможет обеспечить повышение возможностей ТрО и бойцов территориальной обороны более эффективными в системе Сил безопасности и обороны, что будет способствовать повышению уровня обороноспособности Украины.

Напомним, 15 мая Владимир Зеленский сменил командующего силами территориальной обороны. Им стал генерал-майор Игорь Танцюра.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

Фото: Генштаб ВСУ