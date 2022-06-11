Июнь, 11 в 11:57

11 июня российские военные предпринимают наиболее активные действия на Востоке Украины.

Карта боевых действий в Украине на 11.06.2022

Украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях, что на Волынском и Полесском направлениях, усиливают до семи батальонов Вооруженных сил Беларуси.

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На российско-украинской границе в Брянской и Курской областях, что на Северском направлении, РФ удерживает до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа, чтобы помешать перебрасыванию украинских войск на другие угрожающие направления.

Кроме того, россияне обстреляли из артиллерии украинские позиции в приграничных районах Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на обороне и пытается не допустить продвижения Вооруженных сил Украины к государственной границе.

На Славянском направлении армия РФ готовится к наступлению на Славянск и пытается закрепиться на северо-западной окраине Богородичного.

Подготовка к наступлению на Славянск и Северск у россиян продолжается и на Лиманском направлении. Там захватчики перегруппировывают войска, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Отчасти успешным для российских военных по состоянию на 11 июня является наступление в направлении Новотошковского – Орехового. Оккупанты закрепляются на северной окраине Орехового и не прекращают штурмовые действия в Северодонецке.

Перегруппируются российские войска для наступления и на Николаевку, а также Камышеваху. Для усиления группировки РФ переместила около одной батальонной тактической группы на Бахмутское направление.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активно применяют авиацию и артиллерию, чтобы сковать украинские войска и помешать перебрасыванию резервов на другие направления.

На Южнобужском направлении агрессор ведет позиционную оборону.

Россияне совершенствуют фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны, а также укрепили железобетонными конструкциями блокпосты вблизи мостов через Северо-Крымский канал.

Потери РФ на 11 июня 2022

личного состава – около 32 050 (+150),

танков ‒ 1 419 (+10),

боевых бронированных машин – 3 466 (+16),

артиллерийских систем – 712,

реактивных систем залпового огня – 222,

средств противовоздушной обороны ‒ 97,

самолетов – 212,

вертолетов – 178,

беспилотников оперативно-тактического уровня ‒ 579 (+7),

крылатых ракет ‒ 125,

кораблей (катеров) ‒ 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 448 (+10),

специальной техники – 54.

Полномасштабная война в Украине длится уже 108-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW