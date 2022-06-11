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Факты / Украина

Приват24 отключат в ночь на 12 июня — причина

Илья Нежигай, редактор ленты
Приватбанк
Фото: Depositphotos

В ночь на 12 июня ПриватБанк проведет регламентные работы на портале Приват24, из-за чего банковские сервисы не будут работать до 5 утра.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

— Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24 в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не проводят операции, — пояснили в пресс-службе.

В банке добавили, что во время проведения работ с 0:00 до 5:00 утра – приложение и web-версия Приват24 будут недоступны.

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Накануне в работе ПриватБанка произошел сбой. Пользователи жаловались на проблемы с использованием мобильного приложения Приват24. Тогда представитель банка объяснил, что это было ситуативной проблемой, возникшей из-за пиковой нагрузки платежей.

Ранее ПриватБанк и Visa выделили около 500 тыс. грн на антикризисные гранты для поддержки и развития украинских предпринимателей. По информации учреждения, возможность получить деньги имеют все предприниматели ресторанного бизнеса, которые уже пользуются для приема платежей терминалами ПриватБанка. Как предпринимателям получить помощь – читайте на Фактах ICTV.

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Источник: ПриватБанк

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