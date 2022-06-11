Июнь, 11 в 18:36

В Мариуполе трактор МЧС России взорвался на мине, в результате чего погибли три человека, все россияне.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем канале в Telegram.

– Прямо сейчас на территории возле бывшего супермаркета OBI на мине взорвался трактор МЧС России. Два работника МЧС оккупантов и один российский военный погибли на месте. Новость, которую печальной назвать тяжело. Возмездие неотвратимо, — написал он.

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе почти под половиной многоэтажек находят по 50-100 тел погибших, больше всего – под развалинами хрущевок.

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С начала вторжения страны-агрессора в городе на Азове погибли около 22 тыс. мирных жителей. В заблокированном Мариуполе до сих пор находятся более 100 тыс. жителей.

Местные власти неоднократно сообщали, что на территории Мариуполя есть угроза экологической и эпидемической катастрофы. В частности, в городе наблюдается ситуация с распространением холеры. В результате чего, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завезла в регион препараты для лечения и вакцинации на случай вспышки холеры в Мариуполе.

Источник: Андрющенко Time