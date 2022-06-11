Июнь, 11 в 18:36

С начала полномасштабной войны Украина открыла более 16 тыс. уголовных дел против российских оккупантов.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, которую цитирует созданный при Министерстве культуры Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

– Возвращаясь к военным преступлениям, на сегодняшний день 16 486, мне кажется, открытых уголовных дел. Вы ведь понимаете, что завтра их будет на 200 больше. Мы не можем их не открывать, – подчеркнула Венедиктова, озвучив данные по состоянию на 10 июня.

Генпрокурор уточнила, что в рамках этих дел есть уже 111 подозреваемых в совершении военных преступлений. А восемь дел рассматриваются в суде.

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Помимо этого, по словам Венедиктовой, 623 подозреваемых проходят по делам о “преступлениях агрессии”. Это российские топ-чиновники, политики, военнослужащие и медийные персоны.

К ним планируется применить специальный механизм заочных расследований.

Согласно уточненной инфографике, обнародованной сегодня Офисом генпрокурора, в Украине расследуется 16 892 военных преступления и преступления агрессии, совершенных российскими оккупантами за период полномасштабной войны, развязанной РФ.

Из них 16 273 преступления касаются нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Еще 73 преступления РФ касаются планирования, подготовки или разрешения и ведения агрессивной войны (ст. 437 УК); 18 – пропаганды войны (ст. 436 УК).

По делам относительно агрессии РФ проходят 623 подозреваемых – представители военно-политического руководства РФ: министры, депутаты, военное командование, чиновники, руководители правоохранительных ведомств, пропагандисты Кремля.

Кроме того, зафиксировано 8 089 преступлений против национальной безопасности Украины. Речь идет о: посягательстве на территориальную целостность нашего государства; государственной измене; коллаборационной деятельности; пособничестве РФ; диверсиях.

Как известно, в Украине уже приговорен к пожизненному заключению российский военный Вадим Шишимарин. В Офисе генпрокурора не исключали возможности его обмена.

Кроме того, вынесен приговор двум российским военным Александру Бобыкину и Александру Иванову, обстреливавшим гражданские районы Харьковской области. Их приговорили к 11,5 годам заключения.

Источник: Офис генпрокурора, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности