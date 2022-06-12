Июнь, 11 в 23:19

Украинские военные держат под контролем треть Северодонецка, но российские оккупанты уничтожают укрепления, где укрываются украинские военные, из артиллерии и авиации.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

— В уличных боях, когда идет стрелковая баталия, наши это побеждают. Но, к сожалению, артиллерия врага просто разбирает этаж за этажом дома, используемые в качестве укрытия. В этом смысле тяжело, потому что выбьем врага с улицы, они потом начинают с танков и артиллерии, из Градов просто разбирать микрорайоны, дом за домом, – рассказал глава ОВА.

Поэтому украинским военным приходится делать перегруппировку и отходить с разных улиц.

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В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что кроме артиллерии российские войска используют в Северодонецкую авиацию.

– Российская армия пытается работать авиацией, артиллерией, в том числе по промышленной зоне. Взорвалась там с аммиаком большая емкость, поэтому существует опасность заражения и поражения химическими веществами. Несмотря на это, бои продолжаются, — сказал он в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Как Гайдай, так и Арестович сообщили, что украинские войска держат под контролем треть Северодонецка.

Ранее сообщалось, что 10 июня оккупационные войска РФ в результате обстрелов предприятие Азот в Северодонецке, а еще раньше – несколько промышленных цехов.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

Источник: Фейгин Live

Фото: Сергій Гайдай