Украинские военные побеждают в уличных боях в Северодонецке — Гайдай
Украинские военные держат под контролем треть Северодонецка, но российские оккупанты уничтожают укрепления, где укрываются украинские военные, из артиллерии и авиации.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.
— В уличных боях, когда идет стрелковая баталия, наши это побеждают. Но, к сожалению, артиллерия врага просто разбирает этаж за этажом дома, используемые в качестве укрытия. В этом смысле тяжело, потому что выбьем врага с улицы, они потом начинают с танков и артиллерии, из Градов просто разбирать микрорайоны, дом за домом, – рассказал глава ОВА.
Поэтому украинским военным приходится делать перегруппировку и отходить с разных улиц.
В то же время советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что кроме артиллерии российские войска используют в Северодонецкую авиацию.
– Российская армия пытается работать авиацией, артиллерией, в том числе по промышленной зоне. Взорвалась там с аммиаком большая емкость, поэтому существует опасность заражения и поражения химическими веществами. Несмотря на это, бои продолжаются, — сказал он в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным.
Как Гайдай, так и Арестович сообщили, что украинские войска держат под контролем треть Северодонецка.
Ранее сообщалось, что 10 июня оккупационные войска РФ в результате обстрелов предприятие Азот в Северодонецке, а еще раньше – несколько промышленных цехов.
Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.
Источник: Фейгин Live
Фото: Сергій Гайдай