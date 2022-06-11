Если бы тяжелое оружие дали в январе, имели бы другую ситуацию – Подоляк

Июнь, 11 в 16:13

Украина готовилась к войне с прошлого года, поскольку информацию о предстоящем вторжении России давали и западная, и наша разведки.

Об этом написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Если Украина ”не готовилась” к войне, почему первые российские удары пришлись на макеты, все боеприпасы были рассредоточены, а январь и февраль проходили в учениях? Только если кто-то давал нам три дня, украинская разведка говорила: выстоим, — отметил он.

В то же время он возмутился, что некоторые государства, знавшие об агрессивных планах Кремля, ничего не сделали, чтобы остановить Путина.

Сейчас смотрят