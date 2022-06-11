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Факты / Украина

Если бы тяжелое оружие дали в январе, имели бы другую ситуацию – Подоляк

Валентина Летяк, редактор ленты
Если бы тяжелое оружие дали в январе, имели бы другую ситуацию – Подоляк
Фото: Генштаб ВСУ

Украина готовилась к войне с прошлого года, поскольку информацию о предстоящем вторжении России давали и западная, и наша разведки.

Об этом написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Если Украина ”не готовилась” к войне, почему первые российские удары пришлись на макеты, все боеприпасы были рассредоточены, а январь и февраль проходили в учениях? Только если кто-то давал нам три дня, украинская разведка говорила: выстоим, — отметил он.

В то же время он возмутился, что некоторые государства, знавшие об агрессивных планах Кремля, ничего не сделали, чтобы остановить Путина.

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– А вот что сделали другие страны, зная о планах Москвы совершить геноцид, чтобы ее остановить – вопрос. Если бы мы начали получать тяжелое оружие в январе, ситуация могла быть другой, – уверен Подоляк.

Твіт Подоляка

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