Зеленский образовал Лисичанскую военную администрацию: ее начальником стал Валерий Шибик
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский образовал Лисичанскую городскую военную администрацию. Ее главой стал Валерий Шибик.
Об этом в указе №406/2022 и в распоряжении №93/2022-рп, опубликованных на сайте президента Украины.
— Образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области, — говорится в документе от 11 июня.
Указом Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Луганской ОГА осуществить в соответствии с Законом Украины “О правовом режиме военного положения” мероприятия, связанные с образованием военной администрации.
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Документ вступил в силу со дня его обнародования.
В то же время главой Лисичанской городской военной администрации назначен Валерий Шибик.