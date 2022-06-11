Июнь, 11 в 19:22

Президент Украины Владимир Зеленский образовал Лисичанскую городскую военную администрацию. Ее главой стал Валерий Шибик.

Об этом в указе №406/2022 и в распоряжении №93/2022-рп, опубликованных на сайте президента Украины.

— Образовать Лисичанскую городскую военную администрацию Северодонецкого района Луганской области, — говорится в документе от 11 июня.

Указом Владимир Зеленский поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины и Луганской ОГА осуществить в соответствии с Законом Украины “О правовом режиме военного положения” мероприятия, связанные с образованием военной администрации.

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Документ вступил в силу со дня его обнародования.

В то же время главой Лисичанской городской военной администрации назначен Валерий Шибик.