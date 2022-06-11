Июнь, 11 в 20:54

Оккупанты строят для потерявших жилье жителям Мариуполя временные помещения, которые будут расположены вблизи линии обороны российских военных. Это крайне усложнит дальнейший обстрел фортификационных сооружений врага при контрнаступлении ВСУ.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Анрдющенко.

— Оккупанты готовят “живой щит” из мариупольцев. На днях мы получили информацию от горожан о начале фортификационно-строительных работ в промежутке между рынком Азовский и зданием бывшего супермаркета OBI. Позже оккупационные власти начали осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос, что это строительство “модульных домов для бездомных мариупольцев”, — написал Андрющенко.

Он добавил, что власти города проверили указанную информацию, в частности, опираясь на источники из окружения оккупационных “властей” Мариуполя и Мариупольского района, и пришли к выводу, что неподалеку от “новых домов” будет одна из линий обороны.

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— Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстровозводимые многоквартирные дома по технологии, схожей по строительству торговых центров типа Метро. Собственно – временная металлическая будка вроде большой “бытовки”. Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от зданий оккупанты готовят линию оборону, включая окопку тяжелой техники. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов, – объяснил советник городского головы Мариуполя.

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что в Мариуполе почти под половиной многоэтажек находят по 50-100 тел погибших, больше всего – под руинами хрущевок.

После начала обстрелов и оккупации со стороны РФ в Мариуполе погибли около 22 тыс. горожан. В то же время в городе до сих пор остается около 100 тыс. жителей.

Источник: Андрющенко Time

Фото: Андрющенко Time