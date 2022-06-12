Июнь, 12 в 0:27

На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины перехватили инициативу и имеют определенные успехи.

Об этом в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Запорожское направление пришло в движение наконец-то. Как мне подсказывала интуиция, они (российские войска, — Ред.) пошли не на Запорожье, а пошли в сторону Орехово, — сказал он.

По его словам, ожидаемое наступление на Запорожье было сорвано удачными контрнаступательными действиями ВСУ. Украинские войска перешли в направлении от Орехово, чуть южнее Васильевки, где находится Зеленый Гай.

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— Российское командование вместо того, чтобы идти на север, были вынуждены поворачиваться направо, перебрасывать войска туда, противодействовать, организовывать встречные бои. В общем, вся это похоже на все что угодно, только не похоже на запланированное наступление, — объяснил Арестович.

Советник главы ОПУ добавил, что это сложно назвать полноценным контрнаступлением, а именно постепенными успехами украинских защитников.

В вечернем обращении от 11 июня президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что ВСУ имеют определенные успехи на Запорожском направлении.

Смотрите интерактивную онлайн-карту боевых действий на территории Украины.

Источник: Фейгин Live