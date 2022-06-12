Круче Израиля: что Украина должна сделать после войны для своей безопасности

Июнь, 12 в 13:08

Украину уже сегодня называют самой боеспособной страной Европы. У нас немало успешных собственных разработок, которые сегодня используются на поле боя (Стугна, Нептун, Корсар, Верба). И все же, у нас нет собственного полноценного оборонного производства – то, что называют военно-промышленным комплексом (ВПК).

Сейчас мы буквально на ходу под обстрелами переобуваем украинское войско на западные образцы оружия и техники. И уже очевидно, что после завершения этой войны с таким соседом, как Россия, у нас единственный выход – сделать Украину сверхмощным государством, которое будет способно обороняться в одиночку.

Самый показательный пример, как соседство и постоянная угроза определили оборонный вектор страны – это Израиль. Какой опыт мы можем взять в качестве примера и как построим “украинский Израиль”, рассказывают Факты ICTV.

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– Никто не будет спорить, что обороноспособность страны – это приоритет номер один, и она определяет способность государства к самообороне, но относительно примера Израиля – это сложный вопрос, его нужно изучить. Где-то они добились успеха, где-то не добились, какой-то их опыт мы не можем повторить, – комментирует Илия Куса, эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего.

Из того, что Украина может взять у израильтян себе в качестве примера – это система противовоздушной обороны, качество военной службы и способность к самоорганизации.

– Они просто изобрели собственную систему Железный купол, правда, вместе с американцами, но они действительно создали собственную систему, которая очень хорошо работает. То есть она не дает 100% гарантии, но по крайней мере жители Израиля знают, что есть работающая система, она защитит их в случае какой-то атаки. Второе – я думаю, что у них можно научиться тому, как поддерживать на высоком уровне качество военной службы. Она у них популярна, это качественно, это престижно. Это не вызывает страха у людей. И третье – Израиль в целом и израильское общество – это хороший пример самоорганизации, они умеют при необходимости достичь общей цели вместе, несмотря на все разногласия, которые у них существуют, – отмечает эксперт.

Израильская оборонка имеет надежных партнеров, это, прежде всего, США. Они инвестируют денежные средства и даже делятся технологиями. В то же время Израиль сегодня, имея инвестиции, опыт и инновационные технологии, построил самодостаточный ВПК. Это то, к чему должна стремиться и Украина.

– Надо понимать, что Соединенные Штаты являются архитекторами израильского ВПК и экономики и в целом во многом помогали. У нас нет такого союзника, который даст гарантии безопасности, будет вкладывать деньги, инвестиции, помогать развивать, делиться новейшими технологиями. У Израиля есть мощное лобби в Штатах, сформированное исторически. У нас тоже такого нет. Поэтому я думаю, что такого уровня технологического развития мы вряд ли достигнем. Но у них есть самодостаточный ВПК, и это то, к чему нам нужно стремиться, – отмечает Куса.

В течение длительного времени украинская армия и весь оборонный комплекс целенаправленно уничтожали. Теперь же, после войны, у нас будет уникальный шанс – на базе боевого опыта создать мощную оборонку.

– После войны, по моему мнению, популярность, спрос на украинское вооружение, украинские консультации в области обороны, консультации военных – на все, что связано с украинским ВПК – будет большим и нам нужно будет этим заняться. Потому что мы показываем неплохой результат на поле боя, несмотря на то, что уступаем по тем же параметрам России. Теперь нужно на этой базе что-то сделать, вложить деньги, сделать эффективным ВПК, то есть уничтожить там коррупцию, которая его съедала много лет, поставить свое позиционирование по отношению к партнерам. Поэтому, я думаю, что конечная цель нашего развития послевоенного – это самодостаточный национальный ВПК. Чтобы у нас была так называемая военная свобода, в смысле свобода на самооборону, максимальное самообеспечение такими ресурсами, которые позволяют самим себя защищать, не дожидаясь какой-либо помощи извне, когда мы, по сути, зависим от внешних игроков и, соответственно, их политики, – говорит эксперт.

Коллаборацию в строительстве новой сильной оборонки логично будет создавать со странами так называемого среднего звена, говорят эксперты. Это страны, которые занимают среднее место в своих регионах, но имеют амбиции выйти из-под зависимости крупных игроков — Польша, Румыния, Пакистан, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Алжир. Так, мы уже имеем пример эффективного сотрудничества с Турцией по производству беспилотников.

– То есть не нужно цепляться за какие-то страны, нам не нужно будет конкурировать с США или Францией, это не имеет смысла. Очевидно, что они будут ограничены в своих возможностях передавать нам какие-либо технологии, они не захотят этого делать. Нам тоже нужно руководствоваться прагматическим подходом ситуативного партнерства, узкоспециализированного. То есть там, где мы можем посредством партнерства какие-то отрасли поднять, там и нужно это делать, не важно, кто ваш партнер, даже если это Иран, находящийся под американскими санкциями, если их снимут. Или если есть возможность сотрудничать с ним, не подвергаясь санкциям. Ибо эта война показала, что внешние партнеры – это хорошо, но нужно отстаивать свои интересы в жизненно важных областях, а оборонка – это топ, как мы видим, – говорит Куса.

Что, прежде всего, нам нужно построить? Да все. Это система противовоздушной, противокорабельной обороны, противотанковое оружие и т. д., тяжелая и легкая бронированная техника, стрелковое оружие, системы разведки. То есть набор комплексов, который поможет снизить риски повторения того вторжения, которое началось в феврале этого года, отмечает соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

– Но мы должны быть полностью самодостаточными, то есть все это вооружение в идеале Украина должна производить сама. Производить, разрабатывать, тестировать в партнерстве, коллаборации или самостоятельно. И мы имеем уникальное окно возможностей для создания экосистемы оборонных технологий или технологий двойного назначения, которые будут давать базу не только нашей безопасности, но и новых инновационных идей, применяемых в гражданской сфере, – говорит он.

Экосистема включает и объединяет промышленные компании, систему образования и финансирования путем грантов и фондов.

– Новое время требует новых подходов, потому что в Украине неплохая техническая база, но у нас нет серьезных технологических возможностей для тестирования, поэтому наши ребята едут заканчивать магистратуру в другие страны. Поэтому мы можем объединить наши оборонные предприятия с образовательным комплексом и создавать условия для развития инноваций. Параллельно следует развивать систему стимулирования инноваций. Это фонды, прежде всего государственные, которые по опыту Израиля могут финансировать и предоставлять гранты на новые разработки, поддерживать технопарки, бизнес-инкубаторы. Это процесс не одного месяца и даже не одного года, но в течение 5-10 лет Украина может стать очень серьезным разработчиком инновационных систем, новых технологий как оборонных, так и гражданских. И именно экосистема инноваций вносит вклад в экономику, потому что за каждый вложенный доллар можно получать возврат инвестиций 20-30 и даже 100 долларов — в зависимости от того, насколько будет востребована инновация, созданная в таких центрах, — отмечает эксперт.

Важен и тот факт, что оборонная безопасность в случае Украины и любого государства равна благосостоянию наших граждан.

– Экономика военного времени и роль оборонных технологий критические. Если мы не обеспечим собственную безопасность и, вероятно, безопасность Европы на аутсорсинге (де-факто сегодня это и происходит), мы не сможем получить большие инвестиции, создать рабочие места и высококачественную жизнь для украинцев, чтобы здесь было комфортно и безопасно жить и развиваться, – отмечает Амелин.

И боевой опыт в войне с Россией, и возможность на практике оценить вооружение разных производителей от разных стран, их преимущества и недостатки станут важным фактором в развитии украинского ВПК. Украина уже сегодня мощная и боеспособная, но после войны должна добиться полной цепи производства средств защиты, техники и снарядов. Чтобы в следующий раз враг хорошо подумал, прежде чем атаковать. А Украине, в случае атаки, не пришлось ждать помощи соседей.