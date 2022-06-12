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Факты / Украина

Взорвать возле себя гранату и уехать домой с 3 млн рублей: оккупанты обсуждают имитацию боевых ранений

Анастасия Гевко, редактор ленты
Взорвать возле себя гранату и уехать домой с 3 млн рублей: оккупанты обсуждают имитацию боевых ранений

Служба безопасности Украины в воскресенье, 12 июня, опубликовала перехват разговора двоих российских оккупантов, которые обсуждали способы, как сбежать из войны с помощью нанесенного самому себе ранения. 

– Единственная проблема – госпитали отказываются принимать оккупантов на лечение и выдавать “больничные”. Поэтому они изучают опыт “старых волков”, которые умеют наносить самим себе ранения, которые выглядят как боевые, – пояснили в СБУ.

Так, в перехвате слышно, как агрессор рассказывает, что “вчера предлагал гранатой взорвать – так, чтобы сразу восемь человек “затрехсотились”.

– Плитами обложиться чтобы конечности торчали. В… (сдетонировать) ее и все. Всем поехать домой с тремя мультами (тремя миллионами, которые должны выплачиваться за боевое ранение), – сказал он.

В конце концов собеседники приходят к выводу, что именно этот план – идеальный.

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