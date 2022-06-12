Июнь, 12 в 18:00

Французские журналисты, которые снимают события в Украине, показали огромную братскую могилу в оккупированном россиянами Мариуполе.

Только на одной стороне кладбища они насчитали более 3 тысяч новых могил. На большинстве захоронений вместо имени и фамилии только номер, написанный фломастером.

— Мы посетили одно из кладбищ в Мариуполе. Мы видели там тысячи недавних могил, построенных рядами. На этой стороне кладбища количество могил превышало 3 тыс., – подписала видео журналистка Александра Дальбек.

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Отметим, что агрессия России повлекла за собой в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов, остается без нормального энерго-, водо- и газоснабжения.

С начала российского вторжения в городе погибли до 22 тыс. мирных жителей. В настоящее время в Мариуполе находятся более 100 тыс. человек.

По словам советника городского головы Петра Андрющенко, в течение двух недель оккупанты собираются сносить частично разрушенные дома, а жителям даже не разрешают забирать свои вещи из уцелевших квартир.

Отопление в Мариуполе захватчики планируют заменить палатками для обогрева, а школы, по плану, будут работать только в теплый период.

— Оккупационная администрация продолжает практику устройства свалок отходов во дворах многоэтажек. Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления переделывают с “компенсации” на “помощь по ремонту”. Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираются обогреть более 130 тыс. человек – скорее ответ, чем вопрос, — написал Андрющенко

Он отметил, что в Мариуполе везде слышен “запах смерти”, в то же время оккупанты устраивают “праздник на костях”. В частности, они анонсировали открытие первого детского отделения больницы.

— Оборудование – то, что осталось целым. Лекарство — оставшиеся не разграбленными. Белье – украденное в Укрзализныце. Пафос и “победа” – России. МраZота может только уничтожать и выдавать достижения Украины за свои. Такой тебе “день россии”, — написал советник мэра.

А на Площади воинов-освободителей оккупанты развернули флаг РФ.

– Молодые ублюдки из путлерюгенса (волонтерская рота) развернули трехцветную тряпку в 2,4 тыс. кв метра на Площади воинов – освободителей. Опять — без мариупольцев, которым этот “праздник на костях” совершенно непонятен. Все видят подлинное лицо России в Мариуполе. Разрушение. Убийство. Мародерство. Вообще эта площадь стала сакральной для оккупантов. По возвращении следует ее кардинально изменить и переименовать. Чтобы отмыть от грязных лап мраZоты, – написал Андрющенко.

Кроме того, Мариуполь находится на грани экологической и эпидемиологической катастрофы. По данным мэра Вадима Бойченко, если не провести массовую эвакуацию до конца года, в городе могут погибнуть 10 тыс. человек.

Массовые захоронения на территории Мариуполя, дожди и повышение температуры воздуха привели к росту инфекционных заболеваний, в частности холеры и дизентерии. Это подтверждают врачи и британская разведка.

Фото: Петр Андрющенко