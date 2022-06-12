Путин ищет, что назвать “триумфом”: как Кремль пытается найти выход из войны с Украиной

Июнь, 12 в 19:31

Профессор, автор книги Краткая история России Марк Галеотти считает, что прокремлевские идеологи попытаются показать президента России Владимира Путина в качестве “нового собирателя земель” по аналогии с Петром Первым и Иваном Грозным, в случае, если война с Украиной серьезно затянется.

Об этом он написал в своей колонке для Sunday Times.

Он отмечает, что война на востоке Украины еще никогда не была такой ожесточенной, однако, все более очевидным становится тот факт, что еще долго ни одна из сторон не сможет одержать победу над второй.

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В то же время политическая цена, которую платит за эту войну Путин, продолжит расти, в результате чего внутри Кремля актуализировался поиск жизнеспособной стратегии насчет того, как можно представить президента РФ победителем в любом случае.

Одной из таких идея является та, что состоит в том, чтобы РФ “поглотила” разрозненные постсоветские территории, и без того существенно зависящие от Москвы, чтобы затем представить Владимира Путина “собирателем русских земель”.

Отмечается, что глава Кремля уже намекнул на это в прошлый четверг, когда в России отмечали 350-летие со дня рождения Петра Великого.

Так, Путин заявил, что в своих походах против Швеции Петр якобы “возвращал” то, что было российским. Логику этого своего мнения российский лидер тогда так и не прояснил.

По мнению профессора Галеотти, Россия может ощутить все последствия войны и санкций к осени. В частности, речь идет, по его словам, о безработице, инфляции и осознании количества потерь.

Теперь, когда упали все надежды Кремля на скорую и легкую победу, идут закулисные дебаты, в которых все, от инсайдерских аналитических центров и до министров правительства предлагают разные варианты выхода из ситуации, чтобы привлечь внимание Путина и завоевать его благосклонность.

Сообщается, что одна из дискуссий касается того, следует ли аннексировать те части Украины, которые все же удалось оккупировать. Это хотят представить народу России как восстановление плохо осмысленного распада страны в конце 1991 года и государственный триумф.

Таким образом в конце концов Путина могут попытаться изобразить как современного Ивана Великого, который “победил татар и собрал русские земли” под властью Москвы в конце XV века.

Вот только подобный подход, как отмечается, породит сразу ряд проблем: на международной арене это будет выглядеть как ненасытный империализм, решимость восстановить царскую или советскую империи.

Галеотти добавил, что если посмотреть на это с финансовой и административной точек зрения, а также – с точки зрения безопасности по содержанию захваченных территорий Украины, – это будет очень сложная задача.

Однако Путин склонен выбирать очевидно краткосрочную выгоду за счет долгосрочных проблем – примером чего может служить временная оккупация украинского Крымского полуострова.

Также Марк Галеотти подчеркнул, что если учесть постоянство слухов о проблемах Владимира Путина со здоровьем, глава Кремля может сейчас не так заботиться о долгосрочной перспективе.