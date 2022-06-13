Июнь, 12 в 22:19

Российские военные продолжают наступление на Донбассе, готовясь к подкреплению своих войск резервными силами. Оккупанты пытаются давить в направлении Лисичанска, Бахмута и Славянска.

Об этом в вечернем обращении за 12 июня заявил президент Владимир Зеленский.

– Ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась. Они давят в Северодонецке, там продолжаются жесточайшие бои – буквально за каждый метр. А также давят в направлении Лисичанск, Бахмут, Славянск и т.д. Российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали по пути скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечить преимущество в количестве, — сказал президент Украины.

Он отметил, что такое преимущество означает, что только в июне погибших российских военных на территории Украины может стать более 40 тыс. человек.

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– Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли, — заметил украинский лидер.

Президент Зеленский добавил, что за 109 дней войны Россия нанесла по территории Украины более 2,6 тыс. ударов крылатыми ракетами.

— Сегодня уже 109 день полномасштабной войны, но далеко не 109 день, когда мы говорим партнерам простую вещь: Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам, по нашим селам за время от 24 февраля. Это жизнь, которую можно было бы спасти, это трагедии, которую можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались, — подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина ежедневно работает с Евросоюзом по кандидатскому статусу.

– Нашим государством сделано все ради положительного ответа. Вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров, – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор остаются десять человек. Он добавил, что среди пострадавших есть 12-летняя девочка из Харькова, которая переехала в Тернопольскую область, скрываясь от российской армии.