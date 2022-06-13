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Факты / Украина

В Харькове раздались взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
В Харькове раздались взрывы
Фото: Depositphotos

Местные СМИ и жители Харькова сообщают о взрывах в городе.

Перед этим в 23:02 в городе и области была объявлена воздушная тревога. Кроме Харьковской области, сирены раздаются во всех восточных областях Украины.

За несколько минут до взрывов в социальных сетях распространилась информация, что со стороны российского Белгорода было выпущено несколько вражеских ракет.

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Местные СМИ сообщают, что в Харькове по меньшей мере было слышно два взрыва.

Со стороны официальных лиц пока не было информации о взрывах.

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