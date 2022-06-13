В Харькове раздались взрывы
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Местные СМИ и жители Харькова сообщают о взрывах в городе.
Перед этим в 23:02 в городе и области была объявлена воздушная тревога. Кроме Харьковской области, сирены раздаются во всех восточных областях Украины.
За несколько минут до взрывов в социальных сетях распространилась информация, что со стороны российского Белгорода было выпущено несколько вражеских ракет.
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Местные СМИ сообщают, что в Харькове по меньшей мере было слышно два взрыва.
Со стороны официальных лиц пока не было информации о взрывах.