Июнь, 12 в 21:57

В Лисичанске Луганской области в результате обстрела россиян погиб шестилетний ребенок.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Также он отметил, что два моста, которые ведут в Северодонецк, разрушены российскими войсками. Третий мост целый день находится под обстрелами.

— Он старый и критически аварийный, грузовики им передвигаться не могут — большой риск обвала. В случае разрушения этого путепровода – областной центр будет отрезан. Военные готовы к любому развитию событий, – написал он.

По словам Гайдая, возможности эвакуироваться из Северодонецка нет. Единственный вариант выхода из города – пешком уцелевшим мостом, но это крайне опасно.

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– Мы прорабатываем возможность эвакуации из областного центра с Ириной Верещук. Надеемся, что организованный выход из города станет возможным, но для этого должны получить гарантии безопасности, — написал Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что на территории завода Азот в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинским бойцам удалось остановить врага в Северодонецке.

Несмотря на то, что россияне массово применяют артиллерию и имеют десятикратное огневое преимущество, ВСУ продолжают удерживать позиции.