В Мелитополе взорвали помещения оккупантов, есть пострадавшие — СМИ

Июнь, 12 в 20:35

В оккупированном Мелитополе произошел взрыв, сообщается о пострадавших.

Об этом пишут как местные Telegram-каналы, так и российские пропагандистские СМИ.

В Telegram-канале Риа-Мелитополь, выступающий против российских оккупантов, сообщается, что взрыв в Мелитополе произошел около 17:45 около памятника танку Т-70 на улице Героев Украины (старое название — Кирова).

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Издание пишет, что район происшествия оцеплен, а оккупанты проверяют машины и обыскивают “подозрительных” людей.

Также канал распространил фото с окровавленным асфальтом. Неизвестно, сделано ли это фото на месте взрыва.

Мэр Мелитополя Иван Федоров во время эфира на своей странице в Facebook заявил, что ему неизвестны детали взрыва.

— По взрыву нужно спрашивать рашистов. Они там друг друга подрывают и, конечно, будут пытаться в этом обвинить Вооруженные силы Украины. Но мы четко понимаем, что это их тактика, их методика, а детали, я уверен, мы сможем узнать уже в ближайшее время, — сказал он.

Кремлевские ставленники Кремля в Мелитополе, которые якобы представляют “власть” в городе, также подтвердили взрыв. По данным оккупационных властей, взрыв произошел возле “управления МВД”, обвинив в этом, конечно же, украинскую сторону. По их словам, от взрыва пострадали два человека — мужчина и женщина.

Кроме комментария городского головы Мелитополя Ивана Федорова, подтверждения взрыва со стороны украинских официальных лиц пока не поступало.

Накануне жителей оккупированных городов Запорожской области предупреждали, что российские оккупанты могут устраивать провокации с дальнейшим обвинением Украины и ВСУ. В Telegram-каналах призывали в связи с возможными провокациями не посещать массовые мероприятия, запланированные на этот день.

Источники: Риа-Мелитополь, Ivan Fedorov

Фото: Риа-Мелитополь