Июнь, 12 в 17:56

В Северодонецке боец ​​Нацгвардии точным выстрелом уничтожил вражеский беспилотник.

Об этом сообщила Национальная гвардия Украины. По их данным, нацгвардиец с первого выстрела ПЗРК Игла сбил российский беспилотник Орлан-10.

— Нацгвардейцы совместно с ВСУ героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждый клочок нашей земли, — отметила Нацгвардия.

Утром 12 июня в Генштабе ВСУ информировали о ситуации на Северодонецком направлении. Так, оккупанты вели штурмовые действия в городе Северодонецк, однако успеха не имели. Боевые действия продолжались в районе Тошковки.

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В целом российская армия потеряла более 1,4 тыс. танков и 32 тыс. военных с личного состава во время полномасштабной войны против Украины. Наибольшие потери за сутки враг понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 109-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Нацгвардия