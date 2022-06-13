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Факты / Украина

Враг обстрелял Соледар и Углегорскую ТЭС: один человек погиб, еще трое пострадали

Илья Нежигай, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

В результате обстрела города Соледар в Донецкой области погибла одна мирная жительница, еще трое пострадали.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем канале в Telegram.

– За 12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили еще троих, – сообщил он.

Глава Донецкой ОВА отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Корреспондент телеканала ICTV из Донецкой области сообщил, что погибшей в результате обстрела Соледара является пожилая женщина.

В частности, оккупационные войска РФ нанесли удар артиллерией по территории Углегорской ТЭС в Донецкой области. После атаки кафиров, на территории теплоэлектростанции начался пожар.

Кроме артиллерии, враг беспощадно наносит удары авиацией по территориям Луганской и Донецкой областей.

Военные с фронта в Донбассе говорят, что каждый день приходится перемещаться и создавать фортификационные сооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июня заявил, что оккупационные войска Российской Федерации пытаются давить в направлениях Лисичанска, Бахмута и Славянска.

В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинским силам обороны удалось остановить наступление врага в Северодонецке.

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Источники: Павел Кириленко, Новости Донбасса

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