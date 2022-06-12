Июнь, 12 в 12:15

В Украину за минувшие сутки через западную границу вернулись домой более 36 тысяч украинцев, всего на территорию нашего государства въехали почти 41 тысяча человек.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Пограничники отмечают, что уже месяц количество украинцев, которые возвращаются в Украину, больше, чем те, кто покидает территорию нашего государства.

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За сутки 11 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 81 тысяча человек и почти 20 тысяч транспортных средств.

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Из Украины за прошедшие сутки выбыли 40 тысяч человек. Более 24 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову, отмечают пограничники.

Ранее стало известно, что