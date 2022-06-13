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Факты / Украина

Из-за обстрелов оккупантами зеленых коридоров погибло 30 человек

Анастасия Гевко, редактор ленты
Из-за обстрелов оккупантами зеленых коридоров погибло 30 человек
Фото: Нацполиция

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что оккупационные войска более полусотни раз обстреляли эвакуационные маршруты мирного населения. В результате, по его данным, погибло более 30 человек.

Об этом Клименко заявил в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном 13 июня.

Как уточняется, силовые структуры начали более 80 уголовных производств именно по факту нарушений функционирования зеленых коридоров.

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– При обстрелах зеленых коридоров погибли более 30 человек, среди которых 5 детей. И это только имеющиеся официальные данные, – отметил он.

Напомним, сейчас известно уже о 288 погибших от рук оккупантов детях.

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Источник: Интерфакс-Украина
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